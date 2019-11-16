Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve ATV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 844. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Programda yarışmacılardan Muhsin Bey ilk soruda Kim Milyoner Olmak İster'e veda ediyor.
Muhsin Bey ilk soruda yarışmaya veda ediyor!16.11.2019 22:01
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