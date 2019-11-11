Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten Deli Yürek sorusu!

ATV ekranlarında pazartesi ve cumartesi günü izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen soru Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümsetti. Yarışmacıya soru bir dönemler Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek dizisinden geldi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten o anlar...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Yusuf Miroğlu hangi televizyon dizisinin başkarakteridir?
A: Karadayı
B: Acı Hayat
C: Deli Yürek
D: Ezel
Doğru cevap: C: Deli Yürek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.