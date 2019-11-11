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Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten Deli Yürek sorusu!

11.11.2019 22:02

ATV ekranlarında pazartesi ve cumartesi günü izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya yöneltilen soru Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümsetti. Yarışmacıya soru bir dönemler Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek dizisinden geldi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten o anlar...


KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Yusuf Miroğlu hangi televizyon dizisinin başkarakteridir?

A: Karadayı

B: Acı Hayat

C: Deli Yürek

D: Ezel

Doğru cevap: C: Deli Yürek

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