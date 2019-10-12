Kim Milyoner Olmak İster'de Eyüp Bey Turnam Gidersen Mardin'e türküsünü seslendirdi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'deEyüp Bey'in seslendirdiği 'Turnam Gidersen Mardin'e türküsü izleyenlerin dikkatini çekti.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'deEyüp Bey'in seslendirdiği 'Turnam Gidersen Mardin'e türküsü izleyenlerin dikkatini çekti.
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