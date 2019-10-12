Haberler Web TV Kim Milyoner Olmak İster'de Eyüp Bey Turnam Gidersen Mardin'e türküsünü seslendirdi

Kim Milyoner Olmak İster'de Eyüp Bey Turnam Gidersen Mardin'e türküsünü seslendirdi

12.10.2019 22:02

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'deEyüp Bey'in seslendirdiği 'Turnam Gidersen Mardin'e türküsü izleyenlerin dikkatini çekti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Kim Milyoner Olmak İster Videoları