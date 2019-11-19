Kenan İmirzalıoğlu'na nostaljik dakikalar yaşatan 'Ezel' sorusu! 19.11.2019 00:06

Kim Milyoner Olmak İster 18 Kasım Pazartesi yayınlanan 845. yeni bölümünde sorulan soru Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden geldi. Ezel dizisinin müziğinin sorulması üzerine Kenan İmirzalıoğlu nostaljik dakikalar yaşadı. ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem Türkiye'nin en çok izlenen dizisi olan Ezel'in başkarakteri 'Ezel Bayraktar'a Kenan İmirzalıoğlu hayat verdi. Dizide Kenan İmirzalıoğlu'na, Tuncel Kurtiz, Cansu Dere, Yiğit Özşener ve Barış Falay da eşlik etmişti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran o soru...