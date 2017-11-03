Yol Durumu

Sen benim kocam değilsin!

02 Kasım 2017, Perşembe
"Beni Onur ile ilgili sakın tehdit etme!"
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