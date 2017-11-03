Yol Durumu

O adamla gitmene asla izin vermeyeceğim!

02 Kasım 2017, Perşembe
Ahmet ile gitmeye karar veren Zeynep, Onur'u şok etti!
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