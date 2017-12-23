Yol Durumu

Kanatsız Kuşlar 28.bölüm fragmanı

22 Aralık 2017, Cuma
"Birbirimize bir şans daha verelim Nefise!"
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