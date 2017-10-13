Kanatsız Kuşlar 6.Bölüm 10 Ekim 2017, Salı

Tuba'nın Nefise'yi villadan uzaklaştırmak için yaptığı riskli plan, Muzaffer'in Nefise'yle daha çok yakınlaşmasına yol açar. Onur'la Zeynep'i ölümle burun buruna getiren olayın, kasıtlı olduğu ortaya çıktığında ise Ahmet ortadaki tek suçlu olarak kalır. Şirkette işe başlamak için görüşmeye giden Zeynep, kötü bir durumla karşılaşır. Bu olay, Onur ile Muzaffer'i karşı karşıya getirir. Şengül'ün Azime'den aldığı kolye yüzünden olaylar, içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin Muzaffer'le evlenmesini istemeyen Emre, kendince bir çözüm yolu bulmak isterken dönülmez bir yola girer. Oğlunun, suça bulaşmış babasının izinden gitmesini istemeyen Nefise ise hepsinin hayatını etkileyecek olan bir karar aşamasındadır.