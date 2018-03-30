Kanatsız Kuşlar 40. Bölüm 29 Mart 2018, Perşembe

Nefise arada kalıyor!



Muzaffer yumruğunu masaya vurur. Kemal konusunda kesin ve net bir tavır gösterir. Bu yüzden Emre ile arası ciddi şekilde açılır. Nefise ise iyice sıkışıp kalır. Bir yanda çocukları, bir yanda sevdiği adam. Artık bir karar vermelidir. Zeynep, hiç kimsenin beklemediği bir tavır gösterir. Ahmet'in aklı fena halde karışmıştır. Onur, her şeye rağmen aşkla bağlı olduğu Zeynep'in yanında olmaya çalışır. Ancak gördükleri karşında nasıl davranacağını şaşırır. Bu büyük aşk herşeye rağmen devam edebilecek midir? Azime, giderek tehlikeli bir hale gelen Suna ile Mine'yi kontrol altına almak için bir plan yapar.