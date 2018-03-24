Kemal köşeye sıkışıyor!



Muzaffer, Kemal'i iyice köşeye sıkıştırmıştır. Kocasının sesini duyan Nefise, ona kendini duyurabilmek için adeta çırpınır. Bir yandan da onun hayatı için endişelenmektedir. Evdeki gerilime şahit olan Suat, durumu Asya ile Emre'ye anlatınca ortalık iyice karışır. Nefise özgürlüğüne kavuşmak için farklı bir yol denemeye karar verir. Kız kardeşi Cemre'nin, kendisine meydan okuyuşuyla sarsılan Zeynep, yeni bir karar alır. Bu kararıyla Onur'un hayatına da yeni bir anlam katabileceğine inanmaktadır. Zeynep'in atacağı adım tam manasıyla şok etkisi yaratır. Mine ile annesi Suna'ya yardım eli uzatmaya çalışan Onur, hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Başlarına gelenlerden Onur'u sorumlu tutan anne Suna, onu büyük bir vebal altında bırakacaktır.