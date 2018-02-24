Nefise vuruluyor!
Büyük tehlikeyi atlatan aile, Muzaffer sayesinde yeniden bir araya gelmiştir. Artık herkes daha dikkatlidir ancak Cemre'nin bir hatası yeniden ortalığı karıştırır. Tuba bir kez daha sahneye çıkar ve iyice bilenmiş olarak eve gelir. Nefise'yle hesabını bitirmek istemektedir. Muzaffer, büyük bir kahramanlık örneği gösterir. Buna rağmen Nefise, kaderden kaçamayacaktır. Aile büyük bir acı yaşarken durumdan habersiz olan Zeynep, Onur'un tutuklanması ile kahrolmuştur. Mahkemede beklenmeyen bir sürpriz ortamı iyice gerer.
Kanatsız Kuşlar 35. Bölüm23 Şubat 2018, Cuma
Nefise vuruluyor!
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- Kanatsız Kuşlar 35. Bölüm fragmanı
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- Kanatsız Kuşlar 34. Bölüm fragmanı
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