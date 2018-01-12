Kanatsız Kuşlar 29. bölüm

Nefise, Kemal'den gelen iş teklifini geçici olmak şartıyla kabul etmek zorunda kalmıştır. Muzaffer ise bu olay karşısında Kemal'in niyetini iyice anlar ve beklenmedik bir şekilde Kemal'in karşına dikilir. Talat'ın kurduğu yeni oyunda ise, hedefte Cemre vardır. Ahmet'in Cemre'yi etkilemesini ve Zeynep'i derinden yaralamasını ister. Muzaffer çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile olarak villada yaşayabileceklerini Nefise'ye söylediğinde, aşılmayan önemli bir engel yüzünden yeni bir çıkmaza girerler. Birlikte bunun da üstesinden gelebilecekler midir? Diğer tarafta, Kemal de boş durmamaktadır ve Nefise'nin büyük sırrının peşindedir.
Kanatsız Kuşlar 29. bölüm12 Ocak 2018, Cuma
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