Kanatsız Kuşlar 28. Bölüm

Kanatsız Kuşlar 28. Bölüm29 Aralık 2017, Cuma
Ahmet'in gerçeği itiraf etmesini sağlamak için Zeynep'in yaptığı hamle, şok edici bir şekilde sonuçlanır. Muzaffer ise Nefise ile arasını düzeltebilmenin bir yolunu aramaktadır. Mert'in desteğiyle Nefise ile Aysun'u yemeğe çağırır. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur. Tuba, evden gönderilmek üzeredir artık. Acilen yeni bir plan yapması gerektiğini düşünürken beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Onur, Zeynep'e tavır gösterdiği için pişmandır. Bunun üzerine, bir de sevdiği kızın başına gelen talihsizliği öğrenince bunun hesabını sormak üzere harekete geçer.
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