Kanatsız Kuşlar 27. Bölüm

Hastanede zor saatler geçiren Aysun, kendine gelebilecek midir? Olay kendi teknesinde gerçekleştiği için yardım etmeye çabalayan Kemal, Muzaffer ile karşı karşıya gelir. Bu sırada Aysun'un rahatsızlığının nedenini öğrenen Kemal, duyduklarına inanamaz. Bu olayın sorumlusunun kızı olabileceği hiç aklına gelmemiştir. Öte yandan Nefise'nin Mert için yaptığı fedakarlıklardan oldukça etkilenen Muzaffer, kendisi de Nefise'nin çocuklarına yakın olmaya çalışır. Ancak Kemal, daha atak davranmıştır ve o da Nefise'nin çocuklarının kalplerini kazanmaya kararlıdır. Mert'in annesine olan özlemini bilen Tuba, zavallı çocuğun zaafını kendi lehine kullanmaya çekinmez.. Şirketin yeni ortağı Muzaffer ile tanışmıştır. Hem Muzaffer hem de Zerrin bu yeni ortağı çok sever. Zeynep ise bu kişinin Ahmet olduğuna Onur'dan başka kimseyi inandıramayınca, gizli bir takibe başlar. Onur'dan habersizce kalkıştığı bu takibin sonunda şok edici bir gerçekle karşılaşır. Adeta çıldıran Zeynep'in gözü dönmüştür.
Kanatsız Kuşlar 27. Bölüm22 Aralık 2017, Cuma
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