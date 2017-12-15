Kanatsız Kuşlar 26. Bölüm 15 Aralık 2017, Cuma

Onur ile Zeynep, birlikte katılmak zorunda kaldıkları toplantıda, şirketin yeni ortağı ile tanışmışlardır. Ancak gördükleri kişinin Ahmet'e olan aşırı benzerliği ikisinin de üzerinde şok etkisi yaratır. Zeynep, bunun bir oyun olduğuna neredeyse emindir. Muzaffer, Nefise ile beraber Mert'i saklamanın bir yolunu ararken, Azime'den gelen yardımı kabul etmek zorunda kalır. Ancak Tuğba'nın kurduğu oyun yüzünden Azime yine hedefe yerleşir. Annesinden uzaklaşan ve onu iyiden iyiye özleyen Aysun için günler zor geçmektedir. Emre bu duruma daha fazla üzülmemesi ve biraz olsun oyalanması için Aysun'u çalıştığı tekneye götürür. Ancak Asya'nın yapmış olduğu bir hata, küçük Aysun'un büyük bir tehlikeyle yüz yüze kalmasına neden olur. Kızının hayati bir tehlike yaşadığını öğrenen Nefise, Muzaffer ile beraber apar topar yola çıkar. Bu sırada geride bıraktıkları Mert'i hiç ummadıkları bir tehdit beklemektedir.