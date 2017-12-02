Tuba, kurduğu oyun sonucu, başarılı olmuştur. Nefise'nin boşanmak istediğini öğrenir ve bunun gerçekleşmesi her türlü planı yapmaya kararlıdır. Ancak, Azime de boş durmaz ve Tuba ile hesaplaşması çok büyük olaylara gebe olur... Muzaffer ise Nefise'yi kaybedeceği düşüncesiyle isyan eder. Belli etmek istemese de evden ayrıldığından beri Nefise için ilk kez bu kadar kaygılıdır. Zeynep, Ahmet'in yaşadığını düşünmektedir. Onur, bütün bunları Zeynep'in yaşadığı psikolojiye yorarken ensesindeki tehlikeden habersizdir. Öte yandan hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteğiyle sevdiği kıza büyük bir sürpriz hazırlar. Emre'nin, patronunun kızı Asya ile başı fena halde derttedir. Oğlunun yaşadıkları yüzünden ne yapacağını şaşıran Nefise, Kemal'den yardım ister. Muzaffer'in bu duruma tepkisi ise, aşkı ve kıskançlığı ile birleşince çok büyük olacaktır.
Kanatsız Kuşlar 24. Bölüm01 Aralık 2017, Cuma
- Kanatsız Kuşlar 25. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 24. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 23. Bölüm
- Kanatsız Kuşlar 23. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 22. Bölüm
- Kanatsız Kuşlar 22. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 21. Bölüm
- Azime, Lütfü'ye yakalandı!
- Ahmet, Zeynep'e engel oldu!
- #gözlerimesöyle #KanatsızKuşlar
- Kanatsız Kuşlar 21. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 20. Bölüm
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