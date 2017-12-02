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Kanatsız Kuşlar 24. Bölüm

01 Aralık 2017, Cuma

Tuba, kurduğu oyun sonucu, başarılı olmuştur. Nefise'nin boşanmak istediğini öğrenir ve bunun gerçekleşmesi her türlü planı yapmaya kararlıdır. Ancak, Azime de boş durmaz ve Tuba ile hesaplaşması çok büyük olaylara gebe olur... Muzaffer ise Nefise'yi kaybedeceği düşüncesiyle isyan eder. Belli etmek istemese de evden ayrıldığından beri Nefise için ilk kez bu kadar kaygılıdır. Zeynep, Ahmet'in yaşadığını düşünmektedir. Onur, bütün bunları Zeynep'in yaşadığı psikolojiye yorarken ensesindeki tehlikeden habersizdir. Öte yandan hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteğiyle sevdiği kıza büyük bir sürpriz hazırlar. Emre'nin, patronunun kızı Asya ile başı fena halde derttedir. Oğlunun yaşadıkları yüzünden ne yapacağını şaşıran Nefise, Kemal'den yardım ister. Muzaffer'in bu duruma tepkisi ise, aşkı ve kıskançlığı ile birleşince çok büyük olacaktır.

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