Oğlu Ahmet'in ölümüyle ilgili Zeynep'i suçlayan Rahmi, büyük bir hezeyan yaşamaktadır. Zeynep, her zamanki yapıcı tavrıyla onu da anlamaya çalışır. Konuşmak, biraz olsun sakinleştirmek için yanına gittiğinde ise şok edici bir gerçekle yüzleşecektir.

Muzaffer, Nefise ile ilgili büyük ikilemler içindedir. Söylediği yalana ve onu kandırmış olmasını kabullenemese de içten içe deli gibi özlemektedir. Oğlu Mert ise onları bir araya getirmek için yapmadığını bırakmayacaktır. Buna karşın Emre'nin, Muzaffer'in oturdukları evin yakınından bile geçmesine tahammülü yoktur. Nefise ile Muzaffer'in arasının düzelmemesi için en büyük çabayı yine Tuba gösterir. Tuba'nın oyunu, bu sefer Nefise'yi can evinden vurur.

Yeni başladığı işinde, verdiği zarar yüzünden borçlanan Emre, patronu tarafından ummadığı bir şekilde karşılanırken, mahallede esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan Talat, herkesin aklını karıştıracaktır.