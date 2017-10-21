Tuba'dan öğrendiklerine karşılık Muzaffer, umulmadık bir tavır gösterir. Nefise ile Azime ise gerçeklerin ortaya çıktığından habersizdirler. Ortam, fırtına öncesi sessizlik misali büyük bir patlamaya gebedir. Şişlenmekten son anda kurtulmuş olan Emre, ağır mide sancısıyla hastaneye kaldırılır. Orada da Behzat'ın bir oyunuyla karşılaşır. Başı gerçekten büyük derde girmiştir. Bu sırada Muzaffer, ani bir kararla Emre'ye beklenmedik bir kapı açar. Ahmet, Onur'un özgürlüğüne karşılık Zeynep'ten büyük bir fedakarlık beklemektedir. Zeynep, Onur'a rağmen Ahmet'le nikah masasına oturmaya hazırlanmaktadır. Onur ise kendisini sevmediğini söyleyen Zeynep'in sakladığı asıl gerçeğin peşindedir.
Kanatsız Kuşlar 18. Bölüm20 Ekim 2017, Cuma
- Kanatsız Kuşlar 19. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 18. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 17. Bölüm
- Kanatsız Kuşlar 16. Bölüm
- Kanatsız Kuşlar 15. Bölüm
- Kanatsız Kuşlar 17. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 14. Bölüm
- Kanatsız Kuşlar 13. Bölüm
- Kanatsız Kuşlar 16. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 15. Bölüm fragman
- Kanatsız Kuşlar 12. Bölüm
- Kanatsız Kuşlar 14. Bölüm fragman
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.