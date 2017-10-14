Kanatsız Kuşlar 17. Bölüm 13 Ekim 2017, Cuma

Adliye önüne getirilen Mert, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Yaşanan bu olaydan sonra Muzaffer'in çocuklara ve özellikle Cemre'ye olan tavrı herkesi korkutur. Nefise'nin Muzaffer'e karşı kendilerini savunamadığını düşünen çocuklar tepki gösterir. Islahevine getirilen Emre, Behzat'ın ölüm tehditlerinden kendisini korumaya çalışır. Yaşanan olaylar Zeynep ile Onur'un aşkını iyice zora sokmuşken Ceylan'ın kışkırtmalarıyla Onur, Ahmet'in karşısına çıkar. Bu kez aralarındaki kavga, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacak ve ikisini de hayatın kıyısına getirecektir. Bebeğini kaybeden Tuba, Muzaffer'e yakınlaşabilmek için yeni bir oyuna başvururken, öğrendiği büyük sır herkesin hayatında fırtına kopartacaktır.