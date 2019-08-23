Hercai 2. sezon ilk fragmanı yayınlandı! Hercai'nin yeni sezonunda mutluluk dolu anlar 23.08.2019 20:48

Reyting sıralamalarında zirveyi bırakmayan Hercai dizisinin yeni sezon fragmanı heyecanla bekleniyordu. İzleyiciler tarafından büyük bir merakla beklenen Hercai 2. yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Hercai'nin yeni sezon tanıtımında yaşanan dikkat çekiyor. Diziyle ilgili gelişmeleri yakından takip edenler şimdi yeni sezonu heyecanla bekliyor.

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonunun eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı ve dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı.

HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır.

Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir.

Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.