Hercai 19. son bölüme Reyyan ve Miran'ın ateşli öpüşme sahnesi damga vurdu! İşte o anlar 02.11.2019 11:10

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Hercai sevenleri tarafından her hafta büyük bir heyecanla bekleniyor. Miran ve Reyyan aşkının izleyicileri ekran başına kilitlediği Hercai 19. bölümde bu hafta; Reyyan ve Miran karakterlerinin öpüşme sahnesi damga vurdu. Televizyon dizileri arasında son zamanların en çok yakıştırılan olarak gösterilen ikilisi Miran ve Reyyan'ın ateşli öpüşme sahnesi '#bensendetutuklukaldım' etiketiyle Twitter'da TT listesinin zirvesine oturdu. İşte Hercai 19 bölüme damga vuran Sezen Aksu'nun 'Ben Sende Tutuklu Kaldım' şarkısı eşliğindeki o romantik anlar...

ATV'de her hafta Cuma akşamları izlenme rekorları kıran Hercai dizisi bu hafta ki yeni bölümüyle izleyenlerin nefesini kesti. Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanmaya başlar. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarmaya çalışır.

Dizinin başrol oyuncularından Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü ve Reyyan'ı canlandıran Ebru Şahin'in öpüşme sahnesi, önceki gün yayınlanan 19. bölümde sosyal medyanın zirvesine yerleşti. Televizyon dizileri arasında son zamanların en çok yakıştırılan olarak gösterilen ikilisi Miran ve Reyyan'ın ateşli öpüşme sahnesi '#bensendetutuklukaldım' etiketiyle Twitter'da TT listesinin zirvesine oturdu.