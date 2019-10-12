Hercai 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Miran’ın yapacakları herkesi şaşırtacak 12.10.2019 16:05

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümüyle yayınlanan dizide yaşanan olaylar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bölümün ardından izleyicilerin Hercai 17. bölüm fragmanını beklenmeye başlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar....

HERCAİ 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır.

MİRAN, HAZAR İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLIYOR

Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar.

AZİZE ASLANBEY NE YAPACAK?

Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur.

HERKES AZİZE'DEN ŞÜPHELENİYOR

Geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.