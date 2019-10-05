Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Miran Reyyan'ın peşine düşüyor 05.10.2019 00:49

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Hercai yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yayınlanan bölümde Azize'nin planları dikkat çekerken Miran ve Reyyan'ın ne yapacağı merak konusu oldu. İzleyicilerin heyecanla beklediği Hercai 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizide yaşanan olaylar...

HERCAİ 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır?

MİRAN BASKILARLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR

Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir.

REYYAN, MİRAN'A İNANMAYA BAŞLIYOR

Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir.

HAZAR, SALDIRILARI ARAŞTIRIYOR

Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.