Hercai 15. bölüm full izle | Hercai son bölüm kesintisiz tek parça izle 05.10.2019 00:15

ATV ekranlarında saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai'de bu akşam konakta işler iyice karıştı. Yeni bölümde Azize Aslanbey'in planlarının ardından yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Azize'nin planlarının başarılı olup olmayacağı da merak konusu oldu. Hercai 15. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

HERCAİ 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır?

MİRAN BASKILARLA KARŞI KARŞIYA KALIYOR

Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir.

REYYAN, MİRAN'A İNANMAYA BAŞLIYOR

Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir.

HAZAR, SALDIRILARI ARAŞTIRIYOR

Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.