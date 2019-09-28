Hercai 14. bölüm kesintisiz izle! Hercai son bölüm tek parça izle 28.09.2019 00:15

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam izleyicisiyle saat 20.00'de buluştu. Hercai dizisinin yeni bölümü dikkatleri üzerine çekti. Yeni bölümde Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesini şaşırttı. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşandı? Hercai 14. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

HERCAİ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer.

REYYAN'IN KARARI NE OLACAK?

''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer.

AZİZE'NİN PLANLARI DEĞİŞMEYE BAŞLIYOR

Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur.

MİRAN VE REYYAN MUTLULUĞA ULAŞABİLECEK Mİ?

Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?