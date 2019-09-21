Hercai 13. bölüm tek parça izle! Hercai yeni sezon son bölüm kesintisiz izle 21.09.2019 00:15

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Hercai yeni sezon ilk sezon bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu bölümde Miran ve Azat'ın kavgası esnasında ortalık iyice karıştı. Tam bu esnada Reyyan'ın Miran'a sorduğu soru büyük merak uyandırdı. Ortalığın iyice karıştığı bölümün ardından izleyiciler yeni bölümü beklemeye başladı. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı Hercai 13. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

HERCAİ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek?

REYYAN NE YAPACAK?

Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı?

GERÇEK SAVAŞ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

REYYAN VE MİRAN SAVAŞA ENGEL OLABİLECEK Mİ?

Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?