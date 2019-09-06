Hercai 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezonda ortalık iyice karışacak 06.09.2019 23:03

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. İzleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Hercai 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni sezonunda ortalık iyice karışacak. İşte milyonların merakla beklediği Hercai 13. bölüm fragmanı...

HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır.

Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir.

Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.