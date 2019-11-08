Hastanede büyük gerginlik yaşanıyor | Hercai 20. bölüm

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai'de Hazar Şadoğlu'nun vurulması ortalığı karıştırıyor. Herkes Hazar Şadoğlu'nu Miran'ın vurduğunu zannediyor.
Hastanede büyük gerginlik yaşanıyor | Hercai 20. bölüm08.11.2019 23:36
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