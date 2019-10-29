Atv'de yayınlanan ve izleyicisini ekranları başına kilitleyen 'Hercai' dizisinin 19. yeni bölüm fragmanı "Senden başka gidecek yerim yok ki Reyyan!" başlığıyla yayınlandı. Peki, Hercai'nin 19. bölümünde neler yaşanacak? İşte atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin 19. bölüm fragmanı...
Hercai 19. bölüm fragmanı yayınlandı! "Senden başka gidecek yerim yok ki Reyyan!"29.10.2019 23:53
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