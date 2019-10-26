Hercai 18. bölüm kesintisiz izle! Hercai son bölüm tek parça izle 26.10.2019 00:16

Ekranlarda büyük bir ilgiyle takip edilen Hercai dizisi yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Reyyan'ın yüreğine bir umut doğuyor. Reyyan, Miran'ın gerçekleri öğreneceğini ve intikamdan vazgeçeceğini düşünüyor. Heyecan dolu sahneleriyle Hercai 18. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır.

REYYAN VE MİRAN BİRBİRİNE DAHA ÇOK BAĞLANIYOR

Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir.

GERÇEKLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar.

REYYAN'IN UMUDU

Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymaz.

MİRAN NE YAPACAK?

Diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran'ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?