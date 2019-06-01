Hercai 12. son bölüm izle - Hercai sezon finali bölümü izle! 01.06.2019 00:05

ATV ekranlarında reyting listelerini alt üst eden Hercai dizisi sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Dizi sezon finali bölümüyle bu hafta izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, heyecan dolu sezon finali bölümünde neler olacak? Hercai ve Reyyan buluşmasında neler yaşanacak? Hercai 12. bölüm canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Vuma günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Hercai'nin sezon finali bölümünde heyecan doruktaydı. Miran ve Reyyan buluşmasından neler yaşanacağı izleyiciler tarafından şimdiden merak edilmeye başladı. Peki, Hercai'nin heyecan dolu sezon finali bölümünde neler olacak? Hercai 12. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır.

HAZAR MİRAN'LA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir.

REYYAN KARARINI VERİYOR

Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir.

GÖNÜL'DEN SON HAMLE

Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.