Tavuk dönerdeki tehlike! İki ilde alarm verildi |Video 03.11.2019 13:19

İki ilde tavuk döner yiyenler zehirlendi. İlk haber Afyonkarahisar'dan geldi. Yoğunluklu olarak üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği Erenler Mahallesi'nde 67 kişi yediği dönerden rahatsızlandı. Hastaneye başvuran vatandaşlar zehirlenme teşhisi konularak tedavi altına alındı. Zehirlenen kişilerin hepsinin mahalledeki bir lokantadan döner yediği öğrenildi. Söz konusu işletme hakkında soruşturma başlatıldı. Kırıkkale'de ise bir günde 32 kişi zehirlendi. Son olarak 5 çocuk tavuk döner yedikten sonra kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ekipler, vatandaşların zehirlenmesine neden olan tavuk dönerciler hakkında işlem başlattı.

İki ilde tavuk döner yiyenler zehirlendi.

İKİ İLDE TAVUK DÖNER ALARMI!

İlk haber Afyonkarahisar'dan geldi. Yoğunluklu olarak üniversite öğrencilerinin ikamet ettiği Erenler Mahallesi'nde 67 kişi yediği dönerden rahatsızlandı. Hastaneye başvuran vatandaşlar zehirlenme teşhisi konularak tedavi altına alındı. Zehirlenen kişilerin hepsinin mahalledeki bir lokantadan döner yediği öğrenildi. Söz konusu işletme hakkında soruşturma başlatıldı. Kırıkkale'de ise bir günde 32 kişi zehirlendi.

ZEHİRLENENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Son olarak 5 çocuk tavuk döner yedikten sonra kusma ve bulantı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ekipler, vatandaşların zehirlenmesine neden olan tavuk dönerciler hakkında işlem başlattı.

TAVUKTAKİ HİLE SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Öte yandan zehirlenme vakalarının ardından gözler tavuk dönerdeki tehlikeye çevrildi.

Tavukta yapılan hile ile insan sağlığını tehlikeye atanlar dönerin tadını kaçırdı.