Son dakika: CHP'de ortam kızışıyor! Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi tehdit mi etti? 04.11.2019 17:13

Parti kurultayına kısa bir süre kala Cumhuriyet Halk Partisi’nde savaş başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nisan 2020’de yapılması planlanan olağan kurultayda genel başkanlık koltuğuna yeniden talip olan Muharrem İnce hakkındaki ‘partide kavga istemiyorum’ şeklindeki cevabı İnce cephesinde tehdit olarak algılandı. İşte CHP kulislerinde yaşanan son gelişmeler…

CHP'de Nisan 2020'de yapılması planlanan kurultayda genel başkanlık koltuğuna yeniden talip olan Muharrem İnce ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında adeta meydan savaşı yaşanıyor.

8 Kasım'da başlayacak olan delege seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları kulisleri hareketlendirdi. İlk kongrelerine tek adayla gidilsin önerisi tepki çeken Kılıçdaroğlu, daha sonra tek aday isteğinin olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "İlla tek aday olacak diye bir kuralımız yok zaten. İki aday da beş aday da olur. Ama kavga asla" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Kim kavga ederse o partiden ayrılmak zorundadır. Biz onu partide tutmayız. Oturur demokratik açıdan yarışırlar buna bizim saygımız var." İfadelerini kullanması İnce cephesinde tehdit olarak algılandı.

Kılıçdaroğlu'nun tutumu antidemokratk olarak değerlendirildi.

CHP'liler bu tartışmaların gölgesinde 8 Kasım Cuma günü sandık başına gidecek. Önce delegeler seçilecek. 14 Kasım'da ilçe kongreleri başlayacak. İlk 3 Şubat'ta başlayıp 2 Mart'ta tamamlanacak. Gözlerin çevrildiği iller ise, İstanbul, Ankara ve İzmir… Genel merkezin desteğini alan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile devam edilmesi bekleniyor. Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener'in ise değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile anlaşamadığı iddia edilen İl Başkanı Deniz Yücel, tabandan destek bulsa da Genel Merkez'in tutumu İzmir il örgütünün kaderini belirleyecek.

İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından 37. Olağan Kurultay Nisan 2020'de toplanacak. CHP'yi 2023 seçimlerine taşıyacak yeni kadrolar belirlenecek.