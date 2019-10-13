Metin Feyzioğlu'ndan flaş Barış Pınarı Harekatı ve dikkat çeken 'Sevr' mesajı 13.10.2019 10:07

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu’nun Suriye’de Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütleri PKK-YPG ve DEAŞ’ı bertaraf etmek için düzenlediği Barış Pınarı Harekatı tüm hızlıyla sürüyor. Operasyonun 5.gününde A Haber ekranına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın haklı gerekçelerini ve hukuku boyutunu anlattı. ABD ve Avrupa’dan yapılan açıklamalara da değinen Feyzioğlu, operasyonu engellemek isteyenlere ve Türkiye’yi yalnızlaştırma politikası uygulayan ülkelere sert tepki gösterdi. Planı yapanların Batılı ülkelerin olduğunun altını çizen Feyzioğlu, “PKK/YPG bölgede Türkiye’yi yalnızlaştırmak isteyenlerin kara propaganda başlatanların bu sahadaki elleri, kolları, tetikçileridir. Dolayısıyla ne bekliyorsunuz ki, bu aslında 100 sene önce Sevr’i yazanların 100 sene sonra Sevr’i bu defa güney sınırımızdan Suriye üzerinden başlatıp Türkiye’ye yürüme operasyonudur.” dedi. Öte yandan Feyzioğlu, Arap Birliği’nin Barış Pınarı Harekatı’na yönelik ikiyüzlü açıklamalarına da değindi ağır sözlerle yüklendi. Feyzioğlu, “Artık ‘Ey Arap Birliği’ demenin zamanı geldi” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu'nun Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütleri PKK-YPG ve DEAŞ'ı bertaraf etmek için düzenlediği Barış Pınarı Harekatı tüm hızlıyla sürüyor.

Operasyonun 5.gününde A Haber ekranına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Feyzioğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın haklı gerekçelerini ve hukuku boyutunu anlattı.

ABD ve Avrupa'dan yapılan açıklamalara da değinen Feyzioğlu, operasyonu engellemek isteyenlere ve Türkiye'yi yalnızlaştırma politikası uygulayan ülkelere sert tepki gösterdi.

Planı yapanların Batılı ülkelerin olduğunun altını çizen Feyzioğlu, "PKK/YPG bölgede Türkiye'yi yalnızlaştırmak isteyenlerin kara propaganda başlatanların bu sahadaki elleri, kolları, tetikçileridir. Dolayısıyla ne bekliyorsunuz ki, bu aslında 100 sene önce Sevr'i yazanların 100 sene sonra Sevr'i bu defa güney sınırımızdan Suriye üzerinden başlatıp Türkiye'ye yürüme operasyonudur." dedi. Öte yandan Feyzioğlu, Arap Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik ikiyüzlü açıklamalarına da değindi ağır sözlerle yüklendi.

Feyzioğlu, "Artık 'Ey Arap Birliği' demenin zamanı geldi" dedi.