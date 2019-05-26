İşte Yassıada’nın yeni hali 26.05.2019 22:22

Tepeden tırnağa yeniden düzenlenen ve yepyeni bir çehreye kavuşan Yassıada yani yeni adıyla; "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" A Haber tarafından görüntülendi. İşte adanın son hali…