Yol Durumu

İşte terörden temizlenen Afrin

04 Nisan 2018, Çarşamba

20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte terör örgütünden temizlenen Afrin'de hayat normale dönmeye başladı. Teröristlerden temizlenen köylere gerçek sahipleri dönmeye başladı. Türk komandolarının da hala nöbet tuttuğu Afrin köylerinde teröristlerin döşediği mayınları temizleme faaliyetleri de sürüyor.

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