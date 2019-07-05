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Hatay Reyhanlı'da patlama! Peki patlamanın sebebi ne? Hedef neresiydi?

05.07.2019 20:10

Hatay Reyhanlı'da bir araçta yaşanan patlama sonrasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan bir kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. A Haber muhabiri patlamanın yaşandığı bölgeye gitti. Peki patlamanın sebebi neydi? Araçta bulunan EYP'ler ile saldırı mı hedeflendi?


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