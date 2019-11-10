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Başkan Erdoğan'dan Osmanlı'ya hareket edenlere karşı sert çıktı: Cehalettir gaflettir!

10.11.2019 12:34

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle düzenlenen anma töreninde konuştu. Erdoğan konuşmasının bir kısmında "Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir." ​ifadelerini kullandı.


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