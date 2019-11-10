Haberler Web TV Başkan Erdoğan: Türkiye'nin asıl gücü... |Video

Başkan Erdoğan: Türkiye'nin asıl gücü... |Video

10.11.2019 12:34

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin asıl gücü ne topu, ne tüfeği, ne süngüsüdür. Türkiye'nin asıl gücü şu insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve bundan kaynaklanan cesaretidir. Teröristlerin inlerine gireceğiz demiştik. İnlerine girdik. Şimdi kaçacak delik bulamıyorlar." ifadelerini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Güncel Videoları