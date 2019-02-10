Başkan Erdoğan 25 yıl önce Taksim Camisi'nden bahsetmişti

Başkan Erdoğan, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camisi'ne geçti. Bundan 25 yıl önce, 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de bir binanın tepesinde gazetecilere projelerini anlatırken görüntülenmişti. O projeler arasında Taksim'e yapılması planlanan cami de vardı.
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