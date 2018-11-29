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AK Parti'nin yerel seçimde kullanacağı ara slogan belli oldu

29 Kasım 2018, Perşembe

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, A Haber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Ünal, AK Parti'nin Şubat'a kadar kullanacağı ara sloganı açıkladı.


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