AK Parti İstanbul Sandık Başkanları buluşmasında muhteşem anlar

AK Parti İstanbul Sandık Başkanları buluşmasında Kayahan'ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısı hep bir ağızdan söylendi. Başkan Erdoğan, salondaki kalabalığa eşlik ederken, partilileri selamladı. İşte büyüleyen o görüntüler...
AK Parti İstanbul Sandık Başkanları buluşmasında Kayahan'ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısı hep bir ağızdan söylendi. Başkan Erdoğan, salondaki kalabalığa eşlik ederken, partilileri selamladı. İşte büyüleyen o görüntüler...
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