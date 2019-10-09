ATV ekranlarında haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Canlı yayını ekranları başında takip edemeyen ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 9 Ekim tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 9 Ekim tek parça izle! Eda'nın Tahsin'den isteği ne oldu?09.10.2019 22:40
- Esra Erol'da 9 Ekim tek parça izle! Eda'nın Tahsin'den isteği ne oldu?
- Esra Erol'da 8 Ekim'de neler oldu? Ramazan Bey ve Yasemin Hanım stüdyoda karşı karşıya geliyor
- Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar yaşandı! Ramazan açıklamaların ardından sinir krizi geçirdi
- Esra Erol'da 7 Ekim bölümünde neler oldu? Latife'nin eşi stüdyoya geliyor
- Esra Erol'da 4 Ekim bölümünde Eda eşi Tahsin'i affedecek mi?
- Esra Erol'da 3 Ekim bölümünde neler yaşandı? Eda evladına Esra Erol'da programında kavuştu
- Esra Erol'da 2 Ekim programında neler oldu? 13 yaşındaki Burcu'yu kaçıran kişi nerede saklanıyor?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.