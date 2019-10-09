Esra Erol'da 9 Ekim tek parça izle! Eda'nın Tahsin'den isteği ne oldu? 09.10.2019 22:40

ATV ekranlarında haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Canlı yayını ekranları başında takip edemeyen ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 9 Ekim tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.