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Esra Erol'da 9 Ekim tek parça izle! Eda'nın Tahsin'den isteği ne oldu?

09.10.2019 22:40

ATV ekranlarında haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Canlı yayını ekranları başında takip edemeyen ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 9 Ekim tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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