ATV ekranlarında haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında yaşanan olaylar dikkat çekti. Canlı yayının sona ermesiyle birlikte bugünkü programı kaçıran ve tekrar izlemek isteyen izleyiciler için Esra Erol'da 8 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 8 Ekim bölümü tek parça izle! Ramazan Bey ve Yasemin Hanım stüdyoda karşı karşıya geliyor08.10.2019 21:00
- Esra Erol'da 8 Ekim bölümü tek parça izle! Ramazan Bey ve Yasemin Hanım stüdyoda karşı karşıya geliyor
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