Esra Erol'da 7 Ekim bölümü izle! Latife'nin eşi stüdyoya geliyor 07.10.2019 19:36

Haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında yaşanan son gelişmeler merakla takip edildi. Canlı yayının ardından bugünkü programı kaçıran ve tekrar izlemek isteyen izleyiciler için Esra Erol'da 7 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.