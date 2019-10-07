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Esra Erol'da 7 Ekim bölümü izle! Latife'nin eşi stüdyoya geliyor

07.10.2019 19:36

Haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında yaşanan son gelişmeler merakla takip edildi. Canlı yayının ardından bugünkü programı kaçıran ve tekrar izlemek isteyen izleyiciler için Esra Erol'da 7 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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