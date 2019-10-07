Esra Erol'da 7 Ekim bölümü izle! Latife'nin eşi stüdyoya geliyor

Haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında yaşanan son gelişmeler merakla takip edildi. Canlı yayının ardından bugünkü programı kaçıran ve tekrar izlemek isteyen izleyiciler için Esra Erol'da 7 Ekim bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 7 Ekim bölümü izle! Latife'nin eşi stüdyoya geliyor07.10.2019 19:36
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