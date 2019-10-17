Haberler Web TV Esra Erol'da programında 4 Haziran'dan beri kayıp olan Saadet bulundu!

Esra Erol'da programında 4 Haziran'dan beri kayıp olan Saadet bulundu!

17.10.2019 20:48

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Bugünkü canlı yayında Esra Erol'da programında 4 Haziran'dan beri kayıp olan Saadet bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Esra Erol'da Videoları