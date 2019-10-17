Ekranların ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Bugünkü canlı yayında Esra Erol'da programında 4 Haziran'dan beri kayıp olan Saadet bulundu.
Esra Erol'da programında 4 Haziran'dan beri kayıp olan Saadet bulundu!17.10.2019 20:48
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