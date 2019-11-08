Esra Erol'da 8 Kasım bölümü tek parça izle! 08.11.2019 19:56

Esra Erol'da programı bugün 900. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 8 Kasım bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.