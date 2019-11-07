Esra Erol'da 7 Kasım bölümü tek parça izle! Melahat, Ramazan ile karşı karşıya geliyor 07.11.2019 20:25

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programı bugün izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Canlı yayını kaçıranlar için Esra Erol'da 7 Kasım bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.