Esra Erol'da 5 Kasım bölümü tek parça izle! DNA testinin sonucuna göre gerçekler ortaya çıktı 05.11.2019 19:46

Haftaiçi her gün ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programında bugün yaşanan gelişmeler dikkatle takip edildi. Canlı yayını ekranları başından takip edemeyen izleyiciler için Esra Erol'da 5 Kasım bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.