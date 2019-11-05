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Esra Erol'da 5 Kasım bölümü tek parça izle! DNA testinin sonucuna göre gerçekler ortaya çıktı

05.11.2019 19:46

Haftaiçi her gün ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Esra Erol'da programında bugün yaşanan gelişmeler dikkatle takip edildi. Canlı yayını ekranları başından takip edemeyen izleyiciler için Esra Erol'da 5 Kasım bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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