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Esra Erol'da 4 Kasım bölümü tek parça izle! Aydın'ın evlilik çetesiyle bağlantısı ne?

04.11.2019 21:57

ATV ekranlarının merakla takip edilen programı Esra Erol'da da bugün dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Canlı yayını ekranları başından takip edemeyen izleyiciler için Esra Erol'da 4 Kasım bölümü tek parça izle seçeneği takvim.com.tr'de.


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